Acronis Backup for PC to oprogramowanie do zabezpieczania systemu oraz plików przed skutkami uszkodzenia i utraty danych w wyniki działania wirusów. Program wykona obraz całego dysku, który w razie awarii systemu można przywrócić w kilku prostych krokach.

Tworzone kopie zapasowe zapiszemy w wielu lokalizacjach jak serwery, dyski zewnętrzne. Program pozwala na tworzenie kopii przyrostowych, duplikację danych oraz ich kompresję.

Wykorzystano również inteligentny mechanizm wykonywania backupu w tle bez ingerowania w pracę. Obsługiwana jest możliwość automatycznego uruchamiania komputera (Wake-on-LAN) wyłącznie w celu stworzenia kopii.

Oprogramowanie dostępne jest w 30-dniowej wersji testowej.