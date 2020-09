Acronis Cyber Backup Advanced to zaawansowane rozwiązanie do automatycznego tworzenia kopii zapasowych. Cały proces to zaledwie kilka prostych kroków. Istnieje możliwość archiwizowania zarówno pojedynczych plików jak i całego systemu.

Tworzenie backupu można zaplanować za pomocą harmonogramu, dzięki któremu zadanie będzie przeprowadzane samoczynnie w określone dni tygodnia.

Acronis Backup Advanced odzyska system, który został całkowicie uszkodzony przez wirusy i inne szkodliwe oprogramowanie. Na identycznej zasadzie odbywa się przywracanie dokumentów czy programów.

Oprogramowanie dostępne jest w 30-dniowej wersji testowej.