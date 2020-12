AOMEI OneKey Recovery umożliwia tworzenie kopii zapasowej systemu na specjalnie przeznaczonej do tego celu partycji. Taki zabieg gwarantuje nam, że w przypadku wystąpienia problemów z uruchomieniem systemu Windows, szybko ponownie uzyskamy dostęp do niego oraz do wszystkich zainstalowanych aplikacji i dokumentów.

Narzędzie charakteryzuje niezwykle prosty interfejs oraz bardzo ograniczona ilość opcji konfiguracyjnych. Tworzenie backupu odbywa się za pośrednictwem czytelnego kreatora, który krok po kroku prowadzi nas przez cały proces.

W razie jakichkolwiek problemów z systemem, kopia może zostać użyta bezpośrednio z programu bądź też, w razie niemożności startu Windows, z odpowiedniego menu wyświetlanego podczas uruchamiania się komputera.

Na liście rozwijanej znajduje się również wersja PRO.