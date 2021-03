to bezpieczna usługa do tworzenia kopii zapasowej danych w chmurze online - z nieograniczoną "bezpłatną" przestrzenią.

AOMEI CBackupper utworzy kopie zapasowe dowolnych plików lub całych folderów bezpośrednio z poziomu komputera, a następnie automatycznie zostanie przesłane do chmury.

Co wyróżnia CBackupper w porównaniu do konkurencyjnych programów? Możliwość łączenia chmury w przestrzeń zapasową - czyli podając na przykładzie: Dysk Google zapewnia bezpłatną przestrzeń dyskową 15 GB, więc możemu w prosty uzyskać 45 GB miejsca na kopię zapasową, dodając 3 bezpłatne konta Dysku Google do CBackupper

Ponadto AOMEI CBackupper chroni dane w chmurze korzystając z 256-bitowej techniki szyfrującej AES.

Uwaga:

Wersja darmowa posiada liczne ograniczenia. Listę porównawczą pomiędzy wersjami znajdziecie na tej stronie.