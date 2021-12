Universal Virus Sniffer to narzędzie do wyszukiwania i usuwania wirusów, rootkitów, bootkitów oraz innych zagrożeń typu Zero Day. Posiada zaawansowany skaner wyszukujący szkodniki i eliminujący nieznane zagrożenia. Pracuje w trzech różnych trybach i dodatkowo współpracuje z rejestrem, w celu sprawniejszego wykrywania i usuwania wirusów oraz wszelkich błędów spowodowanych przez wirusy.

Program oferuje:

- pracę w trzech podstawowych trybach pracy - aktywny, nieaktywny i poprzez zdalne sterowanie.

- zestaw filtrów i wbudowanego analizatora do szybkiego wykrywania nieznanego zagrożenia,

- automatycznie pobiera sygnatury wirusów,

- automatycznie wykrywa aktywne pliki z wirusem,

- wykrywa i łatwo usuwa wszelkie rootkity, które uaktywniają się po uruchomieniu systemu,

- wykrywa i eliminuje zagrożenia zainfekowane w pliku rozruchowym MBR i w całym sektorze rozruchowym,

- identyfikuje strumienie plików wykonywalnych,

- tworzy kopie zapasowe danych,

- odbudowuje uszkodzone, brakujące pliki z systemu Windows.