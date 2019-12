UVK - Ultra Virus Killer to potężne oprogramowanie do usuwania wirusów i naprawy systemu operacyjnego. Zawiera kompletny zestaw narzędzi do usuwania szkodliwego oprogramowania, a także do optymalizacji, naprawy, i konserwacji systemu Windows. UVK Ultra Virus Killer jest w pełni kompatybilna z najnowszym systemem Windows 8!

UVK Ultra Virus Killer skanuje zagrożenia typu anty-malware i automatycznie usuwa wykryte zagrożenia. Oprócz tego wykonuje skanowanie systemu przy użyciu silników skanujących wykorzystywanych w najbardziej skutecznych i przydatnych programach (ComboFix czy HitmanPro).

Program oferuje między innymi dostęp do następujących narzędzi:

UVK System Booster – zwiększenie wydajności systemu, poprzez usunięcie zbędnych obiektów i plików z dysku twardego oraz rejestru systemowego,

UVK Immunization – zabezpiecza i chroni komputer przed zainfekowaniem,

Process Manager – narzędzie do zarządzania aktywnymi procesami działającymi w tle systemu,

Memory modules manager – dodatkowe narzędzie do zarządzania procesami, niezwykle pomocne przy zainfekowaniu systemu przez trojana. Dzięki temu modułowi, jesteśmy w stanie ręcznie usunąć zainfekowany plik (proces),

Autorun manager – moduł do zarządzania aplikacjami uruchamianymi wraz z systemem,

Windows services and drivers – narzędzie do zarządzania sterownikami i usługami systemowymi.