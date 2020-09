Trend Micro AntiVirus+ Security

Rozwiązanie Trend Micro AntiVirus zapewnia podstawową ochronę, która pozwala bez problemów wysyłać i odbierać wiadomości e-mail oraz surfować po Internecie. Ta sama technologia dzięki której Trend Micro używa do ochrony niektórych z największych firm na świecie, teraz jest dostępna dla użytkowników domowych.



Na głównym ekranie konsoli programu Titanium można łatwo uruchomić skanowanie antywirusowe lub uzyskać aktualny raport o stanie zabezpieczeń komputera. W programie można wyświetlać szczegóły dotyczące oprogramowania, w tym pomoc elektroniczną i informacje o koncie. Za pomocą łączy do narzędzi można uzyskać dostęp do funkcji ochrony przed kradzieżą danych.



Przejrzyste raporty graficzne zawierają wszystkie szczegóły dotyczące zagrożeń i ataków na komputer. Szczegółowe wpisy dziennika można wyświetlać jednym kliknięciem. Raporty zabezpieczeń zawierają także porady firmy Trend Micro na temat sposobów zapewniania bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu.



Program Titanium wstępnie ustawia zalecany przez firmę Trend Micro poziom ochrony przed zagrożeniami internetowymi w celu blokowania złośliwych łączy i plików do pobrania w wiadomościach e-mail, wiadomościach z komunikatorów lub stron internetowych. Ten zalecany poziom bezpieczeństwa chroni użytkownika przed atakami typu phishing, które polegają na próbie wykradzenia numerów kart kredytowych lub innych poufnych informacji finansowych. Użytkownik jest ostrzegany o niebezpiecznych stronach internetowych, a dostęp do nich jest blokowany. Nowa funkcja ochrony przeglądarki Internet Explorer zabezpiecza przed złośliwymi skryptami. Filtrowanie adresów URL jest stosowane także w przypadku komunikatorów internetowych i poczty e-mail obsługiwanej przez strony WWW (Yahoo! Mail, MSN i AIM).



Program chroni przed wirusami, robakami i końmi trojańskimi oraz związanymi z nimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Automatyczne aktualizacje pozwalają ustrzec się przed najnowszymi zagrożeniami oraz zabezpieczają dane osobowe i prywatność przed aktywnością programów szpiegujących, rootkitów i innego złośliwego oprogramowania. Poprawia ogólną skuteczność wykrywania złośliwego oprogramowania i oczyszczania z niego komputera. Ta funkcja jest szczególnie skuteczna przy eliminacji złośliwego oprogramowania, które udaje oprogramowanie antywirusowe. Znajduje i blokuje niebezpieczne łącza w wiadomościach e-mail, wiadomościach z komunikatorów internetowych lub plikach pobieranych ze stron internetowych, chroniąc przed atakami typu phishing, które polegają na próbie wykradzenia numerów kart kredytowych lub kont bankowych. Ciągły proces aktualizacji pozwala identyfikować najnowsze niebezpieczne witryny.