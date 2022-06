Zemana AntiLogger to rozbudowane narzędzie, które zabezpiecza nasz komputer przed różnego rodzaju atakami z sieci. Aplikacja została wyposażona w takie moduły jak: Anti-Keylogger, Anti-ScreenLogger, Anti-WebcemLogger, Anti-ClipoboardLogger, System-Defence.



Anti-Keylogger

Keylogger to oprogramowanie które monitoruje i zapisuje wszystko co zostaje wprowadzone poprzez klawiaturę, przechwytując między innymi nasze loginy, hasła itp. Dzięki temu modułowi program automatycznie wykrywa takie zagrożenia i wyłącza je.



Anti-ScreenLogger

Screenlogger to podobnie jak w przypadku keyloggera, złośliwe oprogramowanie, które przechwytuje jednak obraz z naszego monitora. Program potrafi wykryć i pozbyć się takiego zagrożenia.



Anti-WebcemLogger

Zemana AntiLogger to jak podaje producent, pierwsze narzędzie posiadające moduł zabezpieczający nas przed możliwością przechwycenia obrazu z naszej kamery internetowej.



Anti-ClipoboardLogger

Moduł, który chroni nas przed przechwyceniem informacji z schowka systemowego, gdzie mogą znajdować się poufne informacje takie jak loginy, hasła, numery kart kredytowych. itp.



System-Defence

Moduł umożliwiający ochronę przed zagrożeniami wpływającymi na ważne pliki systemowe, rejestr, czy tez procesy w pamięci operacyjnej.

Program dostępny jest również w wersji darmowej.