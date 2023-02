Opis Windows Defender Offline 4.9.221.0

Windows Defender Offline to darmowa wersja popularnego programu stworzonego przez firmę Microsoft, przeznaczonego do usuwania złośliwego oprogramowania i innych szkodliwych aplikacji. Program bez większych problemów radzi sobie z wykrywaniem i usuwaniem rootkitów. Windows Defender Offline działa na podobnej zasadzie jak jego poprzednia wersja, która jest domyślnie dołączona do systemu operacyjnego Windows 7.



Windows Defender Offline służy głównie do wyszukiwania złośliwego oprogramowania przed uruchomieniem systemu operacyjnego lub w tam, gdzie nie ma dostępu do sieci internetowej. W tym celu przed jego instalacją wybieramy formę zapisu - nośnik CD lub DVD, pamięć flash (pendrive) lub plik ISO.



Uwaga:

Podczas instalacji programu pobierane są odpowiednie składniki oraz definicje wirusów. Całość łącznie zajmuje ponad 230 MB. Po wgraniu programu na nośnik, należy ponownie uruchomić program i postępować według wskazówek aplikacji.