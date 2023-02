Windows Defender zapewnia użytkownikom systemów Windows Vista, 2000 i XP ochronę przed oprogramowaniem szpiegowskim.Narzędzie, zarówno blokuje takim programom dostęp do komputera, jak również wykrywa i usuwa niebezpieczny kod wcześniej zainstalowany na dysku bez wiedzy użytkownika.



Windows Defender bazuje na technologii przejętej w grudniu przez Microsoft firmy GIANT Company Software Inc.



Wymagania systemowe programu Windows Defender:

- przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 lub wyższa wersja

- procesor conajmniej 300 MHz lub szybszy z minimum 64 MB pamięci RAM

- system Microsoft Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003

- co najmniej 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym

- połączenie z Internetem, aby móc skorzystać z usługi SpyNet