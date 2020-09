PC Tools Spyware Doctor to wyróżniane oprogramowanie do ochrony przed obiektami spyware oraz zabezpieczania komputera przed zagrożeniami dla prywatności i obiektami śledzącymi poczynania użytkownika.



Spyware Doctor zapewnia wydajną ochronę przed spyware przy minimalnym wpływie na działanie komputera. Chroni komputer przed szkodliwymi obiektami, stosując różne techniki - mechanizmy prewencyjne i reakcyjne oraz automatyczne funkcje ochrony. Zagrożenia są blokowane na wszystkich punktach wejścia do systemu.



Uwaga:

Wersja Starter edition jest dostępna za darmo. Natomiast posiada ograniczoną funkcjonalność.