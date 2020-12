SecureAPlus to zaawansowane narzędzie do wykrywania i blokowania szkodliwych aplikacji, a także do wyszukiwania różnych wirusów na komputerze. W skład programu wchodzi rozbudowane narzędzie (Application Whitelisting) do zabezpieczania systemu przed hakerami, trojanami i innymi złośliwymi skryptami, a także moduł antywirusowy do wykrywania i usuwania wirusów, robaków i malware.

Program SecureAPlus chroni system w czasie rzeczywistym, skanuje pliki skompresowane (takie jak ZIP), wyszukuje zagrożenia w dokumentach (Microsoft Word, Excel, PDF) oraz identyfikuje i przeprowadza analizę każdej nowej pobranej aplikacji. Dzięki temu, możemy zaufane aplikacje dodać do białej listy, a podejrzane procesy zablokować – dodając je do czarnej listy.

SecureAPlus wykrywa wszystkie szkodliwe aplikacje oraz procesy tuż po uruchomieniu systemu. Program SecureAPlus możemy zainstalować z dodatkowym modułem antywirusowym, który zapewni dodatkową ochronę systemu. Istnieje również możliwość instalacji samej aplikacji bez dodatkowych programów antywirusowych. W tym celu, wystarczy odznaczyć odpowiednie funkcje podczas instalacji oprogramowania.

Uwaga:

Instalując SecureAPlus otrzymujemy roczną, darmową licencję użytkownika. Przed pobraniem programu możemy zaznaczyć instalację dodatkowego modułu antywirusowego AV.