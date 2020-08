ChrisPC Free Ads Blocker to rozwiązanie blokujące reklamy wyświetlające się podczas przeglądania stron internetowych. Pozbędziemy się irytujących banerów i spotów reklamowych z wielu popularnych serwisów takich jak YouTube, Dailymotion, Vimeo, Veoh, MyVideo.de, Flickr, Metacafe, Blip.tv, LiveLeak, Break, NBC, CBS, ABC, gorillavid.in, vidxden.com, vidbux.com, divxstage.eu, movpod.in, tvrage.com, flashx.tv, vidbull.com i wielu innych. Poza blokowaniem reklam, ChrisPC Free Ads Blocker nie dopuszcza do wykonywania się szkodliwych skryptów. Program działa w postaci zminimalizowanej do zasobnika systemowego.