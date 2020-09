Advanced System Protector jest to oprogramowanie stworzone przez firmę Systweak Inc., służące do ochrony systemu operacyjnego przed złośliwym oprogramowaniem oraz spyware. Za pomocą tej aplikacji możemy szybko i dogłębnie przeskanować cały dysk twardy w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania. Advanced System Protector usuwa dokładnie wszelkie wykryte zagrożenia w postaci spyware itp.



Program oferuje trzy tryby skanowania - szybki, dogłębny i dowolny. Możemy również go tak skonfigurować, aby automatycznie skanował system w dowolnej porze dnia. Po wybraniu trybu dowolnego skanowania, określamy, czy ma skanować zagrożenia znajdujące się w rejestrze systemowym, strukturze plików i folderów oraz w pamięci.



Program Advanced System Protector jest dostępny za darmo ale w porównaniu do płatnej wersji, zawarto w nim kilka ograniczeń. Między innymi nie można korzystać z usługi chroniącej komputer, działającej w tle systemu operacyjnego.