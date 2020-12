Adaware Total Security to doskonale wszystkim znane narzędzie, które łączy w sobie wszystkie rozwiązania programu Ad-Aware Pro oraz wyposażone jest dodatkowo w firewall, anty-phishing, kontrolę rodzicielską, odzyskiwanie danych, optymalizację systemu oraz walkę ze spamem.

Wersję Total wzbogacono o moduł szyfrowania najbardzej poufnych danych. W tym celu stosowany jest uważany za najtrudniejszy do złamania algorytm bezpieczeństwa AES 256 bitów, Blowfish 448, Twofish 256, a także SafeIT Algorithm 480 i Hash-Algorithm MDS. Tak zaszyfrowane dane nie mogą zostać odczytane przez nieuprawnione do tego osoby. Kolejną ciekawą funkcją, jest możliwość usuwania plików w taki sposób, by nie było możliwe ich ponowne odzyskanie dzięki File Shredder.



Ad-Aware Total Security daje możliwości takie jak:

Korzystanie z internetu w całkowicie bezpieczny sposób Zaawansowana ochrona anty-malware w połączeniu z firewall blokuje skutecznie spyware, wirusy oraz rootkity. Jeden program zapewnia kompleksową ochronę przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami.

Skup się na życiu społecznym a nie nad swoim bezpieczeństwem Przeglądaj bezpiecznie sieć Web, korzystaj z facebooka, pobieraj muzykę oraz inne pliki, wysyłaj bezpiecznie wiadomości e-mail kupuj spokojnie przez internet bez obawy, że twoje dane znajdą się w posiadaniu przez cyberprzestępce.

Ochrona Twojej rodziny przed zagrożeniami sieciowymi

Zwiększenie wydajności komputera Ochrona zasobów, optymalizacja wydajności modułów skanowania sprawi iż zostanie zaoszczędzona pamięć komputera.

Zabezpieczenie zdjęć, muzyki oraz innych poufnych plików Opcje takie jak backup online oraz odzyskiwanie danych pozwalają nam do bezpiecznego przechowywania i ochrony naszych danych.



Uwaga:

Po uruchomieniu instalatora oprogramowania, możemy wybrać tradycyjną metodę instalacji (szybka instalacja z ustawieniami domyślnymi) lub zainstalować aplikację jako druga linia ochrony systemu operacyjnego. Zaznaczając tę opcję zainstalujemy Ad-Aware w trybie kompatybilnym, aby uniknąć konfliktów z aktualnym programem zabezpieczającym.

W celu odblokowania dodatkowych funkcji oferowanych przez preferowaną wersję Ad-Aware, po zakończeniu instalacji oprogramowania należy podać klucz licencyjny. Każde oprogramowanie Ad-Aware z nowej linii produktów firmy lavasoft, posiada własny numer seryjny.

30-dniowa wersja próbna.