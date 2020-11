MailWasher Free to darmowa wersja programu przeznaczonego do zabezpieczania poczty elektronicznej. Aplikacja skutecznie chroni system operacyjny i cały komputer przed niechcianą oraz niepożądaną pocztą. MailWasher Free może służyć również jako klient poczty elektronicznej.



Program oprócz standardowych narzędzi do zarządzania pocztą elektroniczną, posiada też wbudowany skuteczny i zaawansowany filtr antyspamowy, który chroni system przed groźnymi i niebezpiecznymi załącznikami wysyłanymi wraz z wiadomościami. Jest w pełni kompatybilny z popularnymi klientami poczty elektronicznej – Outlook, Outlook Express, Gmail czy Windows Mail.



Wbudowany filtr antyspamowy działa w czasie rzeczywistym i wykrywa bez problemów wszystkie podejrzanie wiadomości i określa je jako spam, a następnie automatycznie blokuje do nich dostęp. Użytkownicy mogą również tworzyć czarną listę oraz listę znajomych, a także wyszukiwać odebraną pocztę przy użyciu dostępnej wyszukiwarki.



MailWasher Free dostępny jest za darmo, ale pozwala na korzystanie tylko z jednego konta pocztowego.