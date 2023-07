UpdateHub to przyjazne dla użytkownika narzędzie, usprawniające proces przeprowadzania aktualizacji zainstalowanych aplikacji na komputera lub urządzeniu mobilnym.

Można błyskawicznie sprawdzić dostępność aktualizacji całego oprogramowania zainstalowanego na komputerze, w tym natywnych aplikacji systemowych oraz aktualizacji systemowych pobieranych przez usługę Windows Update.

Użytkownicy mogą sprawdzić dostępne aktualizacje i dokonać wyboru, które warto zaktualizować do nowszej wersji. Cały proces przeprowadzania aktualizacji jest bardzo prosty i zarazem szybki.

Pozostałe cechy programu to możliwość przywrócenia zaktualizowanej aplikacji do poprzedniej wersji. Przydatne w sytuacji kiedy zaktualizowane oprogramowanie nie przypadnie nam do gustu lub sprawia problemy techniczne. Dodatkowo aplikacja zawiera szczegółowe informacje o każdej aktualizacji, w tym istotne informacje o jej wydaniu i numery wersji - co pozwoli nam być na bieżąco ze zmianami i ulepszeniami wprowadzonymi w oprogramowaniu.