Software Update to bezpłatne oprogramowanie stworzone przez firmę Glarysoft, służące do powiadamiania i informowania o nowych aktualizacjach do zainstalowanych programów na komputerze. Korzystając z tej aplikacji zawsze będziemy posiadali aktualne wersje programów.



Program skanuje komputer i powiadamia użytkownika o nowszej wersji oprogramowania zainstalowanego w systemie Windows.