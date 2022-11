Glarysoft Software Update Pro

to oprogramowanie stworzone przez firmę Glarysoft, służące do zarządzania i przeprowadzania aktualizacji programów zainstalowanych na komputerze. Powiadamia również o nowych aktualizacjach do aplikacji znajdujących się w systemie operacyjnym.

Program skanuje komputer i powiadamia użytkownika o nowszej wersji oprogramowania zainstalowanego w systemie Windows.

W jaki sposób program skanuje i aktualizuje zainstalowane aplikacje? Program z automatu przeprowadzi skanowanie komputera i wykryje czy aplikacje są przestarzałe i wymagają aktualizacji. Po zesłaniu wyświetli listę programów, które wymagają aktualizacji. Możemy zaktualizować wszystko lub wybrać oprogramowanie, które zamierzamy zaktualizować za pomocą odpowiedniego przycisku.