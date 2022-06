Aplikacja oferująca dostęp do usługi PlayStation Plus (Playstation Now) na komputerze przenośnym lub stacjonarnym.

PlayStation Plus (PS Now jest usługą, dzięki której możemy zagrać w gry z ostatnich 3 generacji konsol Sony na dowolnym komputerze. W tej chwili lista dostępnych tytułów zawiera ponad 500 gier.

Na chwilę obecną usługa nie jest dostępna w Polsce. PS Plus pojawi sie w naszym kraju 23 czerwca 2022 roku. Można ominąć blokadę stosując się do naszego artykułu na łamach portalu.

Podczas uruchomienia programu, może wystąpić problem z brakiem pliku .dll. Należy pobrać odpowiednia bibliotekę (w wersji 32-bit) i zainstalować ją w systemie operacyjnym.