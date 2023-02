FreeMind to wieloplatformowa aplikacja do tworzenia mindmap, czyli tak zwanych map myślowych, które są bardzo przydatne do tworzenia różnych prezentacji w firmie lub w szkole. Po stworzeniu takiej mapy, wzrasta nie tylko produktywność, ale i efektywność pracy.



Za pomocą programu FreeMind stworzymy rozbudowane mapy myślowe w formie treści (opisowej) lub graficznej. Oprócz tego umożliwia też eksportowanie do innych formatów takich jak SVG, HTML czy PDF. Aplikacja posiada przydatne narzędzie FreeMap, które umożliwia tworzenie schematów w formie zwijanych gałęzi mapy. Wszystkie tworzone węzły i połączenia można oznaczać dodatkowymi elementami graficznymi (na przykład ikonami).



W programie znajdziemy też zestaw najważniejszych narzędzi do tworzenia map myślowych, a także wbudowany menedżer atrybutów oraz funkcje łączenia/dzielenia węzłow i wstawiania zaszyfrowanych gałęzi. Nie zabrakło w nim też podstawowych narzędzi do zwiększania/zmniejszania czcionki, tworzenia ramki i opcję do automatycznego formatowania tekstu.