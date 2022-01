EA app to najnowsza platforma z grami i zawartością Electronic Arts.

W porównaniu do Origin, Platforma EA app oferuje łatwiejszy dostęp do gier oraz nawiązywania kontaktu ze znajomymi na różnych platformach dla graczy. Ponadto, zapewnia najlepsze możliwe doznania płynące z gier na PC oraz co jest bardzo istotne oferuje błyskawiczne pobieranie i aktualizowanie produktów.

EA App usprawnia znajdowanie i instalowanie nowej zawartości, niezależnie od tego, czy kupujemy gry, czy gramy w ramach abonamentu EA Play. Wprowadono również nowe korzyści, dzięki którym abonenci EA Play i EA Play Pro będą jeszcze bardziej zadowoleni ze swoich ulubionych gier. A wszystko to w eleganckim, przyciemnionym interfejsie użytkownika.

Jeśli posiadamy aplikację Origin, lista znajomych i postępy w kwalifikujących się grach zostaną przeniesione. Warto zaznaczyć, że nadal będziemy mieć dostęp do całej zawartości w Origin.