to twój osobisty trener gier wideo, który pomoże nam opanować wymagające produkcje, niezależnie od tego czy gramy w League of Legends, Fortnite, Valorant, Legends of Runeterra czy w inne, podobne gry.

Aplikacja Blitz zawiera sporo przydatnych narzędzi, które nauczą nas oraz pomogą opanować najważniejsze elementy w mechanice dowolnej gry sieciowej.

Przed każdym pojedynkiem w sieci, Blitz automatycznie importuje optymalne ustawienia gry i podaje nam informacje o członkach drużyny i przeciwnikach.

Oprogramowanie podpowiada nam, jakie cele należy wykonać aby osiągnąć sukces oraz pokazuje postępy w ich realizacji w grze wideo, w czasie rzeczywistym ze specjalnymi nakładkami.

Podobnie jak trener osobisty, Blitz pomaga nam szybciej się uczyć, analizując dowolną grę i dostarczając niezbędne informacje po każdym pojedynku w trybie sieciowym.

Blitz został stworzony dla graczy, którym sieciowa rywalizacja sprawia ogromne problemy, a chcieliby opanować zasady gry oraz wspiąć się na szczyt popularności i osiągnięciu sukcesu.