tiny11 to zmodyfikowany system bazujący na Windows 11 Pro 22H2, odchudzony i dostosowany do pracy na słabszych oraz starszych komputerach.

Posiada wszystko to co najważniejsze do komfortowej pracy. Dodatkowo jest lżejszy od standardowego systemu podczas instalacji (mniejszy instalator) oraz podczas samego użytkowania.

Znajdziemy w nim niezbędne komponenty takie jak wbudowany terminal, notatnik czy Microsoft Store. Domyślnie system zawiera tylko konta lokalne, ale w razie potrzeby obsłuży też konta online..

To, co przede wszystkim NTDEV wyrzucił z Windows 11, tworząc tiny11, to Windows Component Store (WinSxS). Bez tego komponentu użytkownicy nie będą w stanie instalować w systemie dodatkowych pakietów językowych ani nowych funkcji. Nie znajdziemy w nim również wbudowanej przeglądarki Microsoft Edge oraz wielu innych programów, które można w prosty sposób zastąpić dużo lepszymi aplikacjami.

System tiny11 wymaga 8gb wolnej przestrzeni na dysku i nie wymaga modułu Trusted Platform.