openSUSE jest darmową dystrybucją GNU/Linuxa przeznaczoną dla przeciętnego użytkownika, który dopiero zaczyna swoją przygodę z Linuxem. Proces instalacji oraz użytkowanie są bardzo przejrzyste i proste. Projekt sponsoruje firma Novell.

Na liście rozwijanej znajdziecie openSUSE Leap oraz openSUSE Tumbleweed

openSUSE oferuje dwa główne środowiska graficzne do wyboru - KDE i GNOME, dla starszych jednostek można wybrać inne środowiska. Nieodłącznym i rozpoznawalnym elementem systemu jest narzędzie YaST2. Towarzyszy ono użytkownikowi począwszy od procesu instalacji znacznie ją upraszczając. Tym samym narzędziem można skonfigurować dowolnie system, tak by odpowiadał on wymaganiom użytkownika. To rozwiązanie powinny docenić również bardziej zaawansowane osoby pracujące na Linuxie.