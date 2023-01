to system operacyjny macOS stworzony i zaprojektowany z myślą o komputerach Mac. Powstał na tym samym solidnym fundamencie, co macOS Big Sur i oferuje mnóstwo fantastycznych rozwiązań stworzonych pod kątem unikalnych możliwości systemu operacyjnego.

macOS Monterey tak jak poprzedni system Big Sur, oferuje przepiękny aczkolwiek bardzo wygodny w obsłudze interfejs. Przystosowany do pracy dla nowych oraz obeznanych juz w tym środowisku użytkowników.

W systemie zaimplementowano zupełnie nowe pomysły na kontakty, udostęp­nianie i tworzenie. Ekscytujące nowości w aplikacji FaceTime. Przeprojektowana przeglądarka Safari. Uniwersalna kontrola oraz nowe sposoby pracy – dzięki usłudze Skróty (która również dostępna jest na systemie mobilnym iPadOS). Dzięki funkcji SharePlay możemy w aplikacji FaceTime wspólnie oglądać filmy i słuchać muzyki, a nawet udostępniać sobie zawartość ekranu. Do tego rozmowy przez FaceTime brzmią i przebiegają naturalniej, a Wiado­mości ułatwiają znajdowanie i przeglądanie fantastycznych treści polecanych przez rodzinę i znajomych.

W trybie skupienia swoje urządzenia skonfigurujemy zgodnie ze swoimi potrzebami. Powiadomienia będą automatycznie filtrowane tak, by odpowiadać temu, czym akurat się zajmujemy. Uruchamiając tryb "Nie przeszkadzać", wyłączymy wszystko, co może nas rozpraszać. Możemy też wybrać jeden z sugerowanych Trybów skupienia – pracę, relaks, sen, trening, granie, czytanie czy jazdę samochodem.

Usprawniono również wbudowaną przeglądarkę Safari, w której dodano Opcjonalny kompaktowy pasek kart - zajmuje mniej miejsca i przyjmuje kolor strony tak, że sięga ona do samego brzegu okna. Karty połączono z polem inteligentnego wyszukiwania, aby jednym kliknięciem w kartę można było uzyskać dostęp do zaawanso­wanych funkcji Safari.

Kolejną przydatną funkcja w systemie są Notatki. To aplikacja po którą sięgamy, gdy chcemy zapisać jakiś pomysł czy spostrzeżenie. Szybka notatka to nowa funkcja, która pozwala wykonywać błyskawiczne zapiski podczas dowolnej czynności na Macu. Możemy dzięki niej napisać notatkę od razu w aplikacji, w której akurat jesteśmy. W Szybkiej notatce możemy umieszczać linki, wyróżnione fragmenty ze strony w Safari, tagi i wzmianki, by notować ważne nazwy, nazwiska, liczby i pomysły. W zgodnych aplikacjach możemy dodawać linki prowadzące do Szybkiej notatki. Gdy wrócimy do apki, miniatura notatki będzie na nas czekać. Szybkie notatki są też widoczne razem w aplikacji Notatki – na Macu, iPadzie i iPhonie.

Mac i iPad wspólnie otwierają przed nami nowe drogi do szybszego, łatwiejszego i bardziej kreatywnego działania. Dzięki Uniwersalnej kontroli nawiązanie połączenia z iPadem odbywa się płynnie i błyskawicznie. A dzięki AirPlay udostęp­nianie i słuchanie na Macu wchodzi w zupełnie nowy wymiar.

System Big Sur przeznaczony jest dla następujących komputerów:

iMac (2015 lub nowszy),

MacBook Air (2015 lub nowszy),

iMac Pro (2017 lub nowszy),

Macbook Pro (2015 lub nowszy),

Mac Pro (2013 lub nowszy),

Macbook (2016 lub nowszy),

Mac Mini (2014 lub nowszy)

Uwaga:

W naszej bazie plików, znajdziecie również wszystkie poprzednie wydania systemu macOS. macoS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan,OS X Yosemite