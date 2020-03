Zorin OS 15 to dystrybucja Linuksa dla komputerów stacjonarnych, która jest przeznaczona jest dla wszystkich - nie tylko inżynierów i zaawansowanych użytkowników.



System został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu, więc użytkownik nie musi posiadać zaawansowanej wiedzy aby zacząć. Aplikacja Zorin Appearance pozwala zmienić pulpit, aby przypominał środowisko, które znasz, niezależnie od tego, czy jest to Windows, MacOS czy Linux.



Co nowego w Zorin OS 15?



Bez dwóch zdań najważniejszą z nowości jest funkcja Zorin Connect. Dzięki niej posiadacze smartfonów z systemem Android mogą zintegrować pracę swojego urządzenia ze specjalną desktopową aplikacją. Dzięki niej na monitorze komputera odczytywać można powiadomienia, ale także wiadomości tekstowe, na które odpiszecie z poziomu klawiatury komputera. Zorin Connect to także wygodne przenoszenie plików między komputerami (za pośrednictwem sieci lokalnej) i możliwość zamienienia smartfonu w pilot zdalnego sterowania do PCta.



W Zorin OS 15 przywita Was nowy, ładniejszy design pulpitu. Twórcy podkreślają, że chcieli osiągnąć wygląd schludny i minimalistyczny. Stworzono m.in. nowe animacje, które czynią użytkowanie systemu bardziej satysfakcjonującą i jeszcze płynniejszą aktywnością. Dostępnych jest łącznie sześć wariantów kolorystycznych i tryby jasny i ciemny.



Zmiany nie ominęły preinstalowanego pakietu biurowego LibreOffice 6.2, gdzie przeprojektowano i unowocześniono pasek zadań, który jest teraz bardziej ergonomiczny i intuicyjny.



Przed pobraniem Zorin OS 15 musicie zdecydować się na wybór jednej z trzech wersji - Ultimate, Core lub Lite. Cena wersji Ultimate to 39 dolarów. Pozostałe dwie wersje są darmowe, przy czym Lite przeznaczona jest dla najmniej wydajnych komputerów.