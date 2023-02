Redcore Linux to dystrybucja linuksa oparta na Gentoo Linux. System zastąpił nieistniejący już system Kogaion Linux.

Redcore Linux oferuje błyskawiczną instalację systemu kompatybilnego z Gentoo Linux bez spędzania godzin lub dni na kompilowaniu kodu źródłowego, czytaniu dokumentacji itp. Aby osiągnąć ten cel, udostępnia repozytorium z prekompilowanymi pakietami binarnymi, które otrzymują ciągłe aktualizacje (rolling release Model).

Redcore Linux jest skierowany do zwykłych użytkowników laptopów/komputerów stacjonarnych oraz, do pewnego stopnia, do zaawansowanych użytkowników stacji roboczych.

Zaspokoi wszelkie potrzeby związane z grami, multimediami, biurem i przeglądaniem Internetu. Dostępne są również niektóre narzędzia programistyczne. Z tego powodu nie można oczekiwać, że w repozytorium znajdzie się jakakolwiek aplikacja serwerowa (apache, lighttpd, mysql, nginx itp.).