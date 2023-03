Qubes OS to specjalistyczna dystrybucja oparta na Fedora Linux oraz Xen.Podczas prac nad systemem, położono szczególnie nacisk na kwestię bezpieczeństwa w myśl zasady „bezpieczeństwo przez izolację”.

Oznacza to, że wszelkie moduły i programy uruchamiane są w przeznaczonym do tego odizolowanym środowisku, co minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się zagrożenia w momencie gdy jeden składnik zostanie zaatakowany.