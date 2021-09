Lakka to dystrybucja systemu Linux, która zmienia komputer w pełnowartościową konsolę do gier. Stworzona została w oparciu o emulator RetroArch, przez co obsługuje rozbudowaną bazę sprzętu.

Platforma sprzętowa, niezbędna do korzystania z Lakka kosztuje 35$. Wspierane są kontrolery PS3, Xbox 360, natomiast zasilanie może być dostarczane za pośrednictwem micro USB. Lakka jest bardzo prosta w instalacji. Wystarczy przegrać nasze gry na kartę SD, podłączyć pad i rozpocząć rozgrywkę. Program dostępny jest jako obraz USB.