GhostBSD to system operacyjny bazujący na FreeBSD co sprawia, że mamy do czynienia z bardzo sprawnym środowiskiem.

System dostępny jest w formie obrazu .iso (płyta CD) oraz pliku .img (instalacja z pamięci przenośnej). GhostBSD równie dobrze sprawdzi się w biurze jak i w domu, a dodatkowo może być stosowany do odzyskiwania danych.

System dostępny jest zarówno w wersji 32 bitowej, jak i w 64-bitowej.