Freespire to darmowa dystrybucja wywodząca się z komercyjnego Linspire. System opiera się głównie na open source'owym oprogramowaniu, zapewniając wygodę użytkownikom. Wersje od 2.0 bazują na Ubuntu (wcześniejsze wydania były oparte na Debianie), przez co system jest stabilny i stosunkowo intuicyjny w użytkowaniu, bardzo dobrze nadaje się dla początkujących użytkowników. Domyślnym środowiskiem Freespire jest KDE. Po instalacji użytkownik ma do dyspozycji wiele elementarnych programów z dziedziny biura i multimedii. Freespire posiada również własne kodeki i sterowniki zapewniając rozwiązanie problemów z brakiem zgodności podzespołów. Ciekawym i funkcjonalnym elementem zaczerpniętym z Linspire jest CNR - oprogramowanie dające dostęp do całej masy aplikacji za pomocą jednego kliknięcia

Uwaga:

System Freespire nie jest już rozwijany przez producenta!