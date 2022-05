to system operacyjny zaprojektowany z myślą o starszych komputerach PC i Mac, które już nie są wspierane przez producentów i co gorsza, straciły na stabilności oraz wydajności. Chrome OS Flex sprawi, że nawet 13 letnie komputery powrócą do życia.

System bazuje na Chrome OS, który zagościł na Chromebookach - czyli przenośnych komputerów firmy Google. Chrome OS Flex Wyróżnia się szybkością działania, prostotą w obsłudze i zarządzaniu systemem oraz wysokim bezpieczeństwem danych użytkownika. System sprawi, że komputery będą się szybciej uruchamiały i nie zwalniały z upłwyem czasu oraz co jest najważniejsze usprawni je pod kątem stabilności działania.

Chrome OS Flex doskonale posłuży do pracy nie tylko w domu, ale i znajdzie swoje zastosowanie w szkołach, biurach czy w innych miejscach, gdzie do działania potrzebna jest właściwie tylko przeglądarka internetowa.

System Chrome OS Flex pozwoli nam wygodnie zarządząć systemem, w tym między innymi korzystaniem z konsoli administracyjnej do zdalnego zarzadzania aktualizacjami czy przeprowadzania konfiguracji urządzeń. Ponadto, posiada ochronę proaktywną. Zablokowane pliki wykonywalne i technologia piaskownicy eliminują potrzebę korzystania z oprogramowania antywirusowego

Jak zainstalować system Chrome OS Flex na PC lub Mac

Wystarczy zainstalować specjalne rozszerzenie - Chromebook Recovery Utility (wymagane posiadanie zainstalowanej przeglądarki Chrome), które umożliwi nam pobranie systemu Chrome OS Flex na nośnik USB. Szczegółową instrukcję instalacji systemu znajdziecie na stronie Google, w tym miejscu.