CRUX to dystrybucja Linuxa kierowana do bardziej zaawansowanych użytkowników lub tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę nt. tej rodziny systemów i tym odbiorcom system powinien przypaść do gustu. Twórcy projektu postawili na maksymalną surowość i prostotę, które jednak mogą przysporzyć problemów początkującym użytkownikom. CRUX obsługuje pakiety tar.gz oraz skrypty startowe oparte na tych z BSD i podobnie jak on posiada drzewo portów. Niewątpliwe dużym plusem są szerokie możliwości konfiguracji systemu, każdy użytkownik może dostosować tę dystrybucję wedle własnego "widzi mi się".