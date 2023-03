Opis MSDict Pocket Oxford English Dictionary Windows Mobile

Jest to wznowienie elektronicznej dziewiątej edycji słownika kieszonkowego wydanego przez Oxford University Press. Jest to jeden z najnowszej generacji słowników Oxford, opierający się na bazie danych New Oxford Dictionary of English. Posiada szczególnie przyjazny interfejs użytkownika i elegancki design.



Oferuje szeroki zakres słownictwa angielskiego - międzynarodowego oraz tysiące przykładów ilustrujących użycie. Wszystkie nieregularne rzeczowniki, czasowniki, imiesłowy są opisane w całości, a wskazówki dotyczące gramatyki i poprawne użycie jest zaznaczone w tekście.



Kluczowe funkcje Pocket Oxford English Dictionary



* Aktualne informacje o bieżącym słownictwie

* Przejrzysty układ, każdy w nowej sekcji (zwroty, wskazówki użycia, wordbuilder) w nowej linii

* Uwagi dotyczące użycia, dające wyraźne wskazówki na temat użycia gramatyki

* Listy i tabele w tekście, skupiające się nad podstawowymi tematami

* Wymowa słów, które mogą sprawić trudność

* Transkrypcje fonetyczne



Wymagania systemowe:



Windows Mobile 5.0, 6.0