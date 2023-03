Opis MSDict Concise Oxford Thesaurus Windows Mobile

This Concise Oxford Thesaurus jest idealnym rozwiązaniem do pomocy w odnalezieniu dokładnego słowa podczas pisania listu, przygotowania raportu, eseju, pisania twórczego, lub rozwiązując krzyżówkę. Ponad 365.000 możliwych wyrazów codziennego użycia, jak również bardziej specjalistyczne i niezwykłe słowa, nieformalne, dialekty, literackie i techniczne. Inne przydatne funkcje obejmują tysiące przykładów wyrażeń pomagających wybrać prawidłowe słowo oraz ich wyraźnie oznaczone przeciwieństwa. Ponadto, lista ponad 400 rzeczowników przedstawiająca bogactwo informacji na przeróżne tematy.



Zwiększ swoją wydajność



* Ponad 365000 alternatywnych i przeciwnych znaczeń słów, dzięki którym Twoje wypowiedzi pisemne będą bardziej interesujące

* Prosty format od A do Z

* Sugestie, oferujące pomoc przy skomplikowanych i kontrowersyjnych pytaniach

* Idealny do gier słownych



Format MSDict Dictionary



Concise Oxford English Dictionary dostępny jest w formie elektronicznej MSDict. MSDict oferuje najlepsze rozwiązania i jest dostępny na każdą mobilną platformę.



* Szybkie, dynamiczne wyszukiwanie podczas wpisywania słowa

* Stylowy interfejs z możliwością zmiany wyświetlania okien

* Wymowa

* Hiperłącza do wyrazów pokrewnych

* Dynamiczna zmiana wielkości czcionek

* Możliwość dodawania własnych notatek do haseł i zapisywanie ich Opcja nauczania

* Funkcja filtracji Wildcard - "?" i "*" zastępuje literę oraz grupę liter w słowach

* Przycisk pozwalający szybkie wyczyszczenie pola wyszukiwania

* Obsługa dla wielu zainstalowanych słowników naraz

* Historia wyszukiwanych słów dla każdej sesji



Wymagania systemowe:



Windows Mobile 5.0, 6.0