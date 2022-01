Opis Web Snapper 2.3.5

Web Snapper (dawniej Red Snapper) to ciekawe narzędzie dla Mac OS X pozwalające wykonywać zrzuty całych stron internetowych. Tak wykonany screenshot można zapisać jako obraz bądź plik PDF. Co ważne cała operacja sprowadza się do kilku kliknięć. Użytkownicy Safari mogą wykonywać zrzuty za pomocą specjalnej ikony w przeglądarce. Aplikacja współpracuje z Mailplane i Evernote, dodatkowo oferuje wsparcie dla serwisu Flickr.



Wspiera Mac OS X 10.6 i nowsze