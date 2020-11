SnagIt to narzędzie do przechwytywania obrazu. Program umożliwia tworzenie zrzutów całego ekranu, stron WWW, wybranych elementów czy okienek.

Aplikacja oferuje wszystkie standardowe funkcje tego typu narzędzi. Gotowy zrzut ekranu można edytować za pomocą wbudowanego narzędzia do obróbki grafiki.

Wersja dla Mac OS X, podobnie jak ta dla Windows posiada możliwości nagrywania tego, co dzieje się na pulpicie. Program pozwala ponadto wygodnie dzielić się przechwyconym materiałem za pomocą serwisów Twitter, Facebook, Evernote, Google Drive oraz YouTube.

Wspiera Mac OS X 10.9 i nowsze