Hola! to bezpłatne i niezwykle przydatne oprogramowanie do blokowania witryn internetowych, a także do przyśpieszania treści multimedialnej wyświetlanej na poszczególnych stronach internetowych (na przykład filmy na YouTube).

Aplikacja Hola! przyśpiesza i optymalizuje ładowanie stron internetowych oraz dzięki wbudowanej technologii buforowania - przyśpiesza wczytywanie materiałów audio i wideo na stronach internetowych - DailyMotion, Vimeo, Hulu, Metacafe czy YouTube. Po zainstalowaniu programu Hola! zwiększa bezpieczeństwo podczas korzystania z przeglądarek internetowych oraz optymalizuje połączenie internetowe. Użytkownicy stają się bardziej anonimowi w sieci i mogą przy użyciu dodatkowej akceleracji przyśpieszyć przeglądanie stron oraz pobieranie plików z różnych źródeł.

Kolejną zaletą programu jest możliwość usuwania wszelkich ograniczeń nałożonych przez strony i fora internetowe. Oprócz tego Hola! wyświetla szczegółowe informacje o połączeniu sieciowym i internetowym. Wyświetla maskę podsieci, protokół IP naszego komputera i pozostałe adresy serwerów DNS i DHCP oraz bramy Gateway. Program instaluje również dodatkowe wtyczki do przeglądarek internetowych, za pomocą których możemy błyskawicznie przyśpieszyć łącze internetowe lub zablokować dostęp do niektórych stron.