Avast One to prosta w obsłudze platforma zapewniająca zapewniającym pełne bezpieczeństwo, ochronę prywatności i tożsamości użytkownika oraz oferujący pełne wsparcie techniczne - zwłaszcza w aspekcie wydajnościowym. Chroni system operacyjny Windows oraz inne urządzenia w tym mobilne.

Avast One jest dostępny w różnych wersjach. Wersja Essential jest najbardziej wszechstronną, bezpłatną usługą dostępną obecnie dla każdego użytkownika. Natomiast usługi tzw Premium (Avast One Individual, One Family) - dostępne dla osób, które wykupią dostęp do dodatkowych funkcji.

W Avast One zaimplementowano najnowsze silniki antywirusowe Avast, aby zapewnić maksymalną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, takim jak oprogramowanie ransomware, oprogramowanie szpiegujące i ataki typu phishing.

W wersji darmowej otrzymamy również ograniczoną wirtualną sieć prywatną VPN, funkcję do aktualizowania oprogramowania, a także inne niemniej istotne narzędzia do ochrony danych na komputerze czy zwiększenia ochrony podczas korzystania z witryn internetowych.

Ponadto, Avast One Essential obejmuje wielokrotnie nagradzaną ochronę antywirusową przed zagrożeniami cybernetycznymi, w tym przed oprogramowaniem ransomware czy oprogramowaniem szpiegującym. Jest również wyposażony w zaporę ogniową, która blokuje połączenia przychodzące i zapobiega wyciekom poufnych danych.

Posiada kilka trybów skanowania zagrożeń, narzędzie do optymalizacji aktywnych aplikacji, które działaja w tle i spowalniają komputer.