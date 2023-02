Topaz Video AI

wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy jakości materiału wideo.

Oprogramowanie analizuje klipy wideo i podejmuje inteligentne decyzje dotyczące ich lepszego i czystszego wyglądu. Na przykład oprogramowanie może wykorzystywać swój model AI do wyostrzania rozmytych obrazów, zmniejszania rozmycia ruchu, usuwania szumów i zwiększania kontrastu.

Oprogramowanie może również stabilizować drżący materiał i dodawać ruch do statycznych obrazów.

Jedną z głównych zalet tego oprogramowania Topaz jest łatwość obsługi. Oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby było przyjazne dla użytkownika i zawiera obszerny samouczek, który ułatwia naukę korzystania ze wszystkich jego funkcji.

Kolejną główną korzyścią jest możliwość poprawy jakości swoich filmów. Oprogramowanie wykorzystuje sztuczną inteligencję do powiększania Twoich filmów, co oznacza, że możesz osiągnąć lepszą jakość wideo bez zwiększania rozdzielczości materiału. Może to być świetny sposób na poprawienie wyglądu filmów bez konieczności spędzania godzin na ich edytowaniu.

Jedną z najlepszych cech modelu Topaz AI jest jego zdolność do zwiększania płynności wideo. Sztuczna inteligencja może zwiększyć próbkowanie materiału wideo do rozdzielczości 4K, a nawet 8K. Oznacza to, że zauważymy znaczną poprawę jakości wideo, zwłaszcza w przypadku szybko poruszających się obiektów.

Kolejną świetną funkcją jest możliwość zmniejszenia efektu drgań aparatu. Może to być bardzo pomocne, gdy próbujemy uchwycić płynny, stabilny materiał, ponieważ może wyeliminować gwałtowne ruchy, które często występują podczas trzymania aparatu w ręku. W rezultacie materiał filmowy będzie wyglądał bardziej profesjonalnie i dopracowany, co da Ci znaczną przewagę w tworzeniu wysokiej jakości filmów.