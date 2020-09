Opis MadMapper 4.0

MadMapper to profesjonalne narzędzie do edycji i mapowania materiałów wideo. Posłuży doskonale przy tworzeniu trakcyjnego widowiska ujętego w ramach architektury. MadMapper jest przystosowany do różnych dziedzin, dla wszystkich użytkowników szukających wydajnego i przyjaznego oprogramowania, którzy za pomocą światła i wykorzystaniu nowatorskich technik multimedialnych, chcą stworzyć dynamiczne i architektoniczne iluminacje.