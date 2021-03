to bezpłatne oprogramowanie do tworzenia i edycji filmów w wysokiej jakości. Oferuje rewolucyjne rozwiązania do tworzenia efektów wizualnych i edycji materiałów wideo w procesie postprodukcji.

Do tworzenia i edycji filmów możemy korzystać z wbudowanej przeglądarki zawierającej różne poradniki oraz z szablonów, które można wykorzystać do swoich projektów. Podczas edycji możemy korzystać z osi czasu na której montujemy różne klipy, przekształcamy i organizujemy fragmentami obrazu i zaimplementowanego dźwięku. Oprócz tego, umożliwia dodawanie rozmaitych efektów wizualnych czy zewnętrznych napisów.

HitFilm Express posiada profesjonalne narzędzia VFX a także wszytkie inne niezbędne funkcje do tworzenia profesjonalnych filmów. To doskonałe narzędzie dla początkujących osób, graczy, Streamerów, YouTuberów oraz także dla studentów czy innych twórców filmowych.

Cały proces tworzenia lub edycji filmu składa się z trzech części. Na początku ustawiamy najważniejsze parametry w tym rozdzielczość obrazu, ilość klatek, proporcję ekranu i rendering. Następnie edytujemy nasz projekt i na końcu eksportujemy go zapisując go na dysku w odpowiednim formacie lub przesyłamy bezpośrednio z poziomu programu do serwisu YouTube. Warto również wspomnieć o serialu Stranger Things, który został własnie zmontowany przy użyciu tego oprogramowania.

Oprogramowanie obsługuje następujące formaty wideo - MP4 H.264, AVCHD, QuickTime, AVI, M2T, M2TS, MTS, MXF (DVCPro HD), DV, HDV, WMV, a także OpenEXR, Apple ProRes (Mac), GoPro CineForm (Win)

Co znajdziemy w programie HitFilm Express?