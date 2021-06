Final Cut Pro X to aplikacja do cyfrowej obróbki materiałów wideo w wysokiej jakości (FullHD, 4K). Charakteryzuje się nowoczesną architekturą, która zapewnia jej niesamowitą wydajność pracy i profesjonalnymi narzędziami.

Magnetyczna oś czasu stanowi idealne środowisko pracy, w którym możemy skupić się na opowiadanej historii, a nie martwić o typowe problemy, takie jak kolizje między klipami i utrata synchronizacji. Final Cut Pro w pełni wykorzystuje sprzętowy potencjał Maca, więc możesz płynnie montować pliki w formacie ProRes i rodzimych formatach kamer, takich jak REDCODE RAW, H.264, H.265 i Sony XAVC.

Zaawansowane narzędzia do zarządzania multimediami – w tym słowa kluczowe przypisane do zakresów i inteligentne kolekcje Smart Collections – umożliwiają szybkie nadawanie nazw plikom, dodawanie do nich tagów i filtrowanie ich.