SEO PowerSuite to kompletny i skuteczny zestaw narzędzi do optymalizacji pozycji witryny w popularnych wyszukiwarkach.

SEO PowerSuite składa się z czterech programów połączonych w jeden pakiet. Rank Tracker - zawiera moduły do śledzenia i badania słów kluczowych w wyszukiwarkach. WebSite Auditor oferuje optymalizację treści strony WWW. SEO SpyGlass służy do badania strategii pozycjonowania jaką stosuje konkurencja. LinkAssistant pomaga zarządzać i analizować linki zewnętrzne do witryny

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i bogactwu funkcji na poziomie profesjonalnym jest doskonałym narzędziem SEO zarówno dla początkujących, jak i ekspertów SEO.

SEO PowerSuite obejmuje wszystkie wyszukiwarki i oferuje nieograniczoną liczbę witryn, słów kluczowych i linków zwrotnych do śledzenia, a najlepsze jest to, że wiele z tych funkcji jest dostępnych za darmo.

Uwaga:

Wersja darmowa obsługuje wcześniej cztery wspomniane narzędzia (Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass, LinkAssistant), nie ograniczone słowa kluczowe do śledzenia, indeksowanie i audyt witryn (500 adresów URL) oraz śledzenie i audyt linków zwrotnych (1100 adresów URL).