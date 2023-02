Quick 'n Easy Web Builder to edytor do tworzenia stron internetowych bez konieczności znajomości języka HTML, HTML4, XHTML czy HTML5. Praca odbywa się w całości za pośrednictwem GUI i polega na przenoszeniu wybranych elementów strony do naszego projektu.

Możemy łatwo dodawać chociażby pola tekstowe, przyciski, checkboxy, galerie zdjęć czy tzw. comboboxy. Wraz z Quick 'n Easy Web Builder stworzymy formularze czy pola do logowania się. Podstawowa struktura strony generowana jest za pomocą kreatora. Jednak producent dołączył kilka szablonów. Podczas projektowania możemy skorzystać z funkcji blokowania obiektów unikając tym samym przypadkowego ich przemieszczenia czy skasowania.

Warto również wspomnieć o wbudowanym narzędziu do zarządzania plikami na serwerze FTP jak i module do projektowania banerów czy menu. Na dodawane grafiki naniesiemy liczne efekty jak sepia, wygładzenie, szum. Nie mogło poza tym zabraknąć wielu figur geometrycznych, narzędzi do rysowania krzywych, prostych czy poligonów, a nawet funkcji nakładania znaków wodnych.

Oprogramowanie dostępne jest w 30-dniowej wersji testowej.