JAlbum jest programem, który w prosty sposób pozwala stworzyć w pełni funkcjonalną galerię na potrzeby WWW. Praca z aplikacją jest niezwykle prosta. Aby stworzyć galerię wystarczy nadać jej nazwę oraz wskazać folder w jakim znajdują się zdjęcia. Program automatycznie tworzy całe dokumenty html oraz miniatury do zdjęć. Istnieje również możliwość zmienienia rozdzielczości zdjęć, które umieszczane są w galerii.



Użytkownik ma do dyspozycji kilkanaście gotowych szablonów. Dzięki temu można nadać jej ciekawy interfejs. Do wyboru są skóry praktycznie z każdej tematyki i w różnej kolorystyce. Program nie jest przeznaczony tylko dla początkujących, istnieje możliwość stworzenia własnego szablonu.



Ostatnie wersje aplikacji (od 10.0) posiadają nowy model licencji oferując wersje darmową i płatną. Ta pierwsza jest całkowicie bezpłatną do użytku niekomercyjnego, natomiast wersję Pro pozbawiono reklam, umożliwiając dodatkowo dostęp do obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pojawiła się ponadto pełna obsługa metadanych XMP, a lista wspieranych formatów graficznych została uzupełniona o TIFF, PSD, PNM, PGM, PBM i PPM.



Do poprawnego działania niezbędna jest instalacja Javy. Jeżeli nie jest ona zainstalowana w systemie należy ją pobrać i zainstalować.