Google Web Designer to zaawansowane oprogramowanie do tworzenia profesjonalnych stron internetowych, aplikacji i reklam w języku HTML5. Pozwala na pracę w interfejsie wizualnym (obsługującym WYSIWYG) oraz w trybie bezpośredniej edycji kodu źródłowego – przeznaczonego dla bardziej zaawansowanych webmasterów.

Program pozwala na tworzenie plików CSS, JavaScript oraz XML z wykorzystaniem podświetlania składni i autouzupełniania, dzięki temu użytkownicy szybciej i sprawniej napiszą lub zmodyfikują odpowiedni kod. Używając trybu WYSIWYG (z ang. What You See Is What You Get) można tworzyć witrynę internetową bez znajomości języków programistycznych. Wygodna metoda „przeciągnij-i-upuść” umożliwia wygodne przenoszenie na projektowaną stronę elementy multimedialne, graficzne i inne materiały.

Ekran główny programu Google Web Designer składa się z obszaru umożliwiającego tworzenie projektów i edytowanie kodu. Wokół niego znajdziemy oś czasu do tworzenia animacji, paski narzędzi oraz specjalne panele do wykonywania różnych działań – dodawanie komponentów i zdarzeń czy modyfikowanie istniejących elementów na projektowanej witrynie.

Google Web Designer charakteryzuje się dodatkową możliwością rysowania obiektów i tworzeniem trójwymiarowych efektów i elementów graficznych. Kolejną zaletą oprogramowania są funkcje do tworzenia prostych i zaawansowanych banerów, reklam rozwijanych i pełnoekranowych. Użytkownicy otrzymają możliwość projektowania reklam w środowiskach takich sieci jak DoubleClick czy AdMob.