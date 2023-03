zapewnia wszystko czego potrzebujemy do tworzenia bitów, pisania piosenkę, nagrywania wokali i instrumentów oraz miksowania muzyki w studyjnej jakości.

Pro Tools to kombajn multimedialny, który oferuje praktycznie wszystko to co najważniejsze przy tworzeniu i edycji dźwięków oraz muzyki. Program jest bardzo rozbudowany ale i niezwykle szybki - oferując użytkownikom płynną i stabilną pracę przy projektach muzycznych. Zapewnia zestaw narzędzie DAW GRAMMY i wtyczek, które są używane przez profesjonalistów do tworzenia piosenek i albumów na całym świecie.

Interfejs Pro Tools pokazuje wiele ścieżek z naciskiem na sterowanie fortepianem. Pozwala błyskawicznie stworzyć dowolny utwór muzyczny dzięki wbudowanym narzędziom MIDI. Możemy dodawać pętle, które automatycznie dopasowują się do tempa sesji oraz swobodnie tworzyć i eksperymentować bez zatrzymywania odtwarzania.

Ponadto oferuje bezproblemowe nagrywanie stempli i pętli. Automatyczne śledzenie listy odtwarzania.

Można również uzyskać klasyczne dźwięki legendarnego sprzętu analogowego - od kompresorów i korektorów po unikalne efekty - z ponad 120 wtyczkami do precyzyjnego dostrojenia ścieżek. Należy również wspomnieć o możliwości miksowania dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Program dostępny jest za darmo o ograniczonej funkcjonalności. Wersja bezpłatna Pro Tools Intro, pozwala zapoznać się z najważniejszymi funkcjami programu i można z niej korzystać bez ograniczeń. Porównanie wszystkich wersji oprogramowania, znajdziecie na stronie producenta.