MultitrackStudio Lite to kompleksowe narzędzie do nagrywania i miksowania audio oraz MIDI. Program posiada również spore możliwości jeżeli chodzi o tworzenie muzyki. Możliwe jest nagrywanie wokalu oraz instrumentów, dodawanie efektów, edytowanie pomyłek oraz zapisywanie każdego pliku osobno.

Aplikacja w pełnej wersji pozwala na dodawanie nieograniczonej liczby ścieżek (wersja testowa ograniczona jest do trzech ścieżek). MultitrackStudio jest łatwy w obsłudze i nie zależnie od tego czy jseteśmy nowicjuszami czy doświadczonymi weteranami cyfrowego nagrywania i miksowania plików audio.

Program obsługuje również wtyczki VSTi / AUi, a także znajdziemy w nim perkusję, edycję schematów czy wiele innych narzędzi do nagrywania i edycji plików multimedialnych.

MultitrackStudio pozwala zmiksować ścieżki audio w jeden plik. Następnie nie ma problemu aby zaimportować ten plik do innego programu nagrywającego płyty CD.

Za pomocą edytora możemy zmienić tonację utworu oraz ulepszać dźwięk podczas miksowania.